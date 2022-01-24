Неймар приобрел два NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО

NFT-токены стремительно захватывают мир и заставляют знаменитостей сходить с ума.

Non-fungible token (NFT) - это невзаимозаменяемый (уникальный) токен, который может быть картинкой, видео или GIF-анимацией.

Покупка NFT фактически означает приобретение прав на уникальное изображение в интернете.

Что-то похожее на приобретение картины известного художника, только в стилистике 21-го века.

Особенно популярны NFT Bored Ape Yacht (BAYC) - изображения скучающей обезьяны.

Их много, но знаменитости уже бросились скупать их за космические деньги.

Не так давно Эминем потратил 450 тысяч долларов на приобретение одного из таких токенов.

Немного другие изображения есть в коллекциях у Линдси Лохан, Мартина Гаррикса, ДиДжея Халида и других суперзвезд.

Было бы странно, если бы Неймар прошел мимо такой истории.

Бразилец обзавелся сразу двумя токенами Bored Ape Yacht.

Одну из них он сразу сделал аватаром во всех соцсетях.

Вторую он использовал в одной из публикаций в инстаграме, налепив голову обязьяны вместо голов товарищей по команде Марко Верратти и Леандро Паредеса.

Судя по всему, второе изображение - это подарок друзьям.

Подарок дорогой: его собственный токен обошелся бразильцу в 159.99 ЕТН (криптовалюта Ethereum), что равно примерно 450 тысячам долларов, а для друзей он раскошелился на 189,69 ETH или более 500 тысяч долларов по текущей цене.

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