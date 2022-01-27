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Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО

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(10 голосов)

Почему бы и нет?

Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО

instagram.com/annakravets_

UA-Футбол
Новина українською

Артем Кравец практически не играет в этом сезоне за "Коньяспор" - всего 10 минут в чемпионате Турции.

Представители игрока и клуба сейчас ведут переговоры о переходу украинца в команду второго дивизиона "Коджаелиспор".

А сам игрок отдыхает в Париже со своей чудесной женой.

На днях сама Анна похвасталась в своем инстаграме фото из столицы Франции.

Красота - можно сказать и про девушку, и про Эйфелеву башню на фоне.

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В статье: Артем Кравец вТренде
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Комментарии (7)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
27.01.2022 в 13:01
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0
0
Русланбай (Рівне)
27.01.2022 в 12:55
Закінчить Кравець карєру. І через років 3-5 , коли бабло на " хотєлкі " буде закінчуватися . Знайде собі чоловіка забезпеченого , старшого на років 15, а Кравця....пошле куди подалі. І це чекає 80% сьогоднішніх футболістів. Приклад селедньова нікуди не дінеш.
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+2
-1
чалагач (Киев)
27.01.2022 в 13:08
не перди ротом бай з забитого села... -ти спочатку узнай чия то дочка а потом уже свої висери каламуть...
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0
-1
Русланбай (Рівне)
27.01.2022 в 13:23
Так я знаю ! Тому і кажу що вона його пошлє. Ну не будемо сперечатися. Час все розтавить на свої місця.
0
0
C_Ballack (Днепр)
27.01.2022 в 12:38
Ну такое, на эскортницу больше похожа...
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+2
-2
Caballero (DC)
27.01.2022 в 12:22
Богиня... Неймовірні чари...
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-1
kravaserega (Kyiv)
27.01.2022 в 12:07
Про девушку - так то навряд
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