Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО

Артем Кравец практически не играет в этом сезоне за "Коньяспор" - всего 10 минут в чемпионате Турции.

Представители игрока и клуба сейчас ведут переговоры о переходу украинца в команду второго дивизиона "Коджаелиспор".

А сам игрок отдыхает в Париже со своей чудесной женой.

На днях сама Анна похвасталась в своем инстаграме фото из столицы Франции.

Красота - можно сказать и про девушку, и про Эйфелеву башню на фоне.