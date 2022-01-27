Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО
Почему бы и нет?
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Артем Кравец практически не играет в этом сезоне за "Коньяспор" - всего 10 минут в чемпионате Турции.
Представители игрока и клуба сейчас ведут переговоры о переходу украинца в команду второго дивизиона "Коджаелиспор".
А сам игрок отдыхает в Париже со своей чудесной женой.
На днях сама Анна похвасталась в своем инстаграме фото из столицы Франции.
Красота - можно сказать и про девушку, и про Эйфелеву башню на фоне.
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Комментарии (7)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
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Русланбай (Рівне)
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C_Ballack (Днепр)
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kravaserega (Kyiv)
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