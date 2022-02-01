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Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду

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(3 голосов)

При этом, не забывая поддерживать свой клуб

Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду

Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен

Новина українською

Президент "Металлиста" Александр Ярославский не только болеет за свой футбольный клуб, но и сам ведет здоровый образ жизни.

1 февраля Александр Владиленович окунулся в ледяную воду, сняв это на камеру, и при этом, не забыв поддержать свой клуб.

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В статье: Александр Ярославский Металлист (Харьков)
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
01.02.2022 в 20:11
Такое видео явно не красит клуб. Показывать себя быдлом напившимся? ну то таке..
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Caballero (DC)
01.02.2022 в 19:58
Он же ведёт себя как бычара. И плавки облегающие называют "п...дерастками".
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