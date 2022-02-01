Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду

Президент " Металлиста " Александр Ярославский не только болеет за свой футбольный клуб, но и сам ведет здоровый образ жизни.

1 февраля Александр Владиленович окунулся в ледяную воду, сняв это на камеру, и при этом, не забыв поддержать свой клуб.