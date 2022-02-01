Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду
При этом, не забывая поддерживать свой клуб
Фото: metalist.ua / Автор: неизвестен
Президент "
1 февраля Александр Владиленович окунулся в ледяную воду, сняв это на камеру, и при этом, не забыв поддержать свой клуб.
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Комментарии (2)
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Dimka26 (Чернигов)
01.02.2022 в 20:11
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Caballero (DC)
01.02.2022 в 19:58
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