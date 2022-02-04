Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО

Уже сегодня состоится церемония открытия Олимпийских игр 2022-го года.

Флаг Украины на церемонии понесут фристайлер Александр Авраменко и фигуристка Александра Назарова.

25-летняя спортсменка - дочь известного в прошлом футболиста Евгения Назарова, который немало поиграл за "Металлист" и "Карпаты".

Эффектная красотка и в своей карьере имеет несколько титулов чемпионов Украины и титул на Универсиаде в паре с Максимом Никитиным.

Пожелаем им удачи на Олимпиаде, где Александра точно станет одной из самых красивых участниц.