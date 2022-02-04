  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО

Новости
Обновлено
(2 голосов)

Открытие уже сегодня

Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО

instagram.com/aleksandralfs

UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня состоится церемония открытия Олимпийских игр 2022-го года.

Флаг Украины на церемонии понесут фристайлер Александр Авраменко и фигуристка Александра Назарова.

25-летняя спортсменка - дочь известного в прошлом футболиста Евгения Назарова, который немало поиграл за "Металлист" и "Карпаты".

Эффектная красотка и в своей карьере имеет несколько титулов чемпионов Украины и титул на Универсиаде в паре с Максимом Никитиным.

Пожелаем им удачи на Олимпиаде, где Александра точно станет одной из самых красивых участниц.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александра Назарова вТренде Олимпийские игры 2022
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (11)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
04.02.2022 в 12:05
Непотизм в хохлів в крові.
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.02.2022 в 11:18
Чесно кажучи вже забув про цього ізвєстного...
Ответить
0
0
мы за динамо (киев)
04.02.2022 в 10:59
у безсонова дочка олімпійська чемпіонка, а він відомий футболіст. ні в кого ніяких питань. а тут тепер схоже вся делегація на олімпійські ігри ось такі алєксандри. ну хоч на ковзанах може хоч стояти вміє і то добре. після олімпійських баталій схоже в міністри важкої промисловості перебереться. по сумісництву ще й замом в мвс. і в депутатку якусь.там скрізь зараз тільки такі.
Ответить
0
-3
avatar
Динамiт (Василькiв)
04.02.2022 в 11:09
ти ще поплач, онанiст-комсомолець...
Ответить
+1
-1
fato26
04.02.2022 в 10:56
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
Savage0059 (Kyiv)
04.02.2022 в 10:35
Если лучшая по результатам спортивных достижений - пусть несёт (не в курсе, не силён в зимних видах спорта). А "красота" - то такое, не имеющее отношения к этому вопросу.
Ответить
+3
-4
avatar
Динамiт (Василькiв)
04.02.2022 в 11:26
Якби твоя сестра понесла, то на стадiонi давка була б ! Тiкали б всi...
Ответить
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.02.2022 в 11:41
Слово понесла у гуцулів має значення - завагітніла...)
+1
0
Caballero (DC)
04.02.2022 в 10:29
Ну не красуня. Просто симпатична.
Ответить
+1
-4
Caballero (DC)
04.02.2022 в 12:04
За що "мінуси"??? Ми вси про неї 25-річну лише нині почули, а вона вже дупу в купальнику показала.
Ответить
+1
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
04.02.2022 в 10:28
красота тут не при чём --побеждать надо а этого и не хватает
Ответить
0
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...