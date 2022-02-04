Красотка дня. Дочь известного украинского футболиста, которая понесет флаг страны на Олимпиаде. ФОТО
Открытие уже сегодня
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Уже сегодня состоится церемония открытия Олимпийских игр 2022-го года.
Флаг Украины на церемонии понесут фристайлер Александр Авраменко и фигуристка Александра Назарова.
25-летняя спортсменка - дочь известного в прошлом футболиста Евгения Назарова, который немало поиграл за "Металлист" и "Карпаты".
Эффектная красотка и в своей карьере имеет несколько титулов чемпионов Украины и титул на Универсиаде в паре с Максимом Никитиным.
Пожелаем им удачи на Олимпиаде, где Александра точно станет одной из самых красивых участниц.
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Комментарии (11)
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Caballero (DC)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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Savage0059 (Kyiv)
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