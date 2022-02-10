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Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО

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Красотки не отстают от своих вторых половинок.

Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО

instagram.com/karolinel

UA-Футбол
Новина українською

Футболисты "Реала" должны быть собой довольны - команда уверенно лидирует в чемпионате Испании.

Не отстают от них в аспекте командной работы и их вторых половинки.

Девушки и жены игроков королевского клуба решили собраться вместе в одном из дорогих ресторанов Мадрида.

Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО - изображение 1

Красотки провели несколько часов за разговорами и поеданием тапас.

Концентрация очарования на этих фото буквально зашкаливает.

Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО - изображение 2
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В статье: Реал (Мадрид) вТренде
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