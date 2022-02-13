Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО

Мадридский "Реал" без проблем пережил уход летом двух ключевых игроков обороны Рафаэля Варана и Серхио Рамоса.

Появление Давида Алабы и прогресс Эдера Милитао помогли команде оставаться надежной в защите.

И если уровень австрийца известен, то вот игра бразильца - приятный сюрприз.

Сам игрок считает источником вдохновения свою вторую половинку.

Каролин была среди тех подруг футболистов, которые на днях встречались в дорогом ресторане.

Также эффектную блондинку регулярно можно увидеть на стадионе.