Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО
Частый гость на трибунах.
instagram.com/karolinel
Мадридский "Реал" без проблем пережил уход летом двух ключевых игроков обороны Рафаэля Варана и Серхио Рамоса.
Появление Давида Алабы и прогресс Эдера Милитао помогли команде оставаться надежной в защите.
И если уровень австрийца известен, то вот игра бразильца - приятный сюрприз.
Сам игрок считает источником вдохновения свою вторую половинку.
Каролин была среди тех подруг футболистов, которые на днях встречались в дорогом ресторане.
Также эффектную блондинку регулярно можно увидеть на стадионе.
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