Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
Может просто жена увидела?
instagram.com/laliespositom
Мариана "Лали" Эспосито - известная в Аргентине актриса и блогер.
На инстаграм красотки подписано более 10 миллионов человек.
Среди которых, до недавнего времени, был и Лео Месси.
Не так давно футболист отписался от аккаунта девушки.
Ситуацию быстро прояснила сама Лали:
"У меня своеобразный юмор, потому я часто отправляю свои сторис только лучшим друзьям, а не на всю аудиторию в 10 миллионов. Конечно же, я не могла не добавить соотечественника номер один в список лучших друзей. Лео, клянусь, я не такая! Я люблю тебя! Ты мог решить, что со мной что-то не в порядке - это так, но не надо от меня отписываться", - заявила актриса в эфире одного из аргентинских шоу.
Признания в любви - не для красивого словца.
Футбол в Аргентине на уровне религии, потому неудивительно, что в семье Лали есть футболисты.
Отец - футбольный тренер, а брат - игрок в футзал.
Сама же девушка познакомилась с Месси лично в 2017-м году, когда была в туре по Испании.
Сейчас ее можно увидеть на матчах сборной Аргентины - конечно же, с десяткой на спине.
Тем не менее, подписку Лео до сих пор не возобновил.
Возможно, его просто застукала Антонелла?
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