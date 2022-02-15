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Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО

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(3 голосов)

Может просто жена увидела?

Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО

instagram.com/laliespositom

UA-Футбол
Новина українською

Мариана "Лали" Эспосито - известная в Аргентине актриса и блогер.

На инстаграм красотки подписано более 10 миллионов человек.

Среди которых, до недавнего времени, был и Лео Месси.

Не так давно футболист отписался от аккаунта девушки.

Ситуацию быстро прояснила сама Лали:

"У меня своеобразный юмор, потому я часто отправляю свои сторис только лучшим друзьям, а не на всю аудиторию в 10 миллионов. Конечно же, я не могла не добавить соотечественника номер один в список лучших друзей. Лео, клянусь, я не такая! Я люблю тебя! Ты мог решить, что со мной что-то не в порядке - это так, но не надо от меня отписываться", - заявила актриса в эфире одного из аргентинских шоу.

Признания в любви - не для красивого словца.

Футбол в Аргентине на уровне религии, потому неудивительно, что в семье Лали есть футболисты.

Отец - футбольный тренер, а брат - игрок в футзал.

Сама же девушка познакомилась с Месси лично в 2017-м году, когда была в туре по Испании.

Сейчас ее можно увидеть на матчах сборной Аргентины - конечно же, с десяткой на спине.

Тем не менее, подписку Лео до сих пор не возобновил.

Возможно, его просто застукала Антонелла?

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В статье: Лионель Месси вТренде
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
15.02.2022 в 12:02
Страшные они какие то...
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GELO88 (киев)
15.02.2022 в 11:36
Поматросил и бросил, морячок- Месси-чок дальнего плаванья.
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ukrop08
15.02.2022 в 11:05
Лео подпишись обратно и не делай так больше, а то такие сенсационные новости затмевают собой все другие.
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