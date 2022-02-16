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"Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты

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"Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты

LNJ

Новина українською

"Подкаты" – это известное YouTube-шоу, которое выходит на развлекательном канале LNJ. В нем парни пытаются необычно подкатить к девушкам, а они, в свою очередь, оценивают, нравится им или нет.

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Журналистка, телеведущая и жена украинского футболиста "Манчестер Сити" Александра Зинченко Влада Седан стала одной из участниц последнего выпуска "Подкатов".

К слову, одна из шуток вышла достаточно жесткой. Почему Владу не должны были пускать в Великобританию, причем здесь прицеп и карета, и кто хотел стать мужем жены Зинченко – смотрите в видео (с таймкодом, 10:40):

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В статье: Александр Зинченко Влада Седан
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