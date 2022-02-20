Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО
Ее поддержка очень важна для игрока.
instagram.com/ssandragaral
Марко Асенсио может рассказать, что такое сложные периоды в карьере.
Перспективный испанец порвал крестообразные связки в момент, когда его карьера была на пике.
Потом были много месяцев мучительного восстановления - и вот только сейчас игрок выходит на свой уровень.
Все это время рядом с футболистом была его девушка Сандра.
Сам спортсмен не раз отмечал, что именно поддержка красотки-архитектора помогла ему в сложные моменты.
Сейчас дела Марко пошли вверх, он регулярно появляется на поле и отличается в воротах соперников.
А с трибун его поддерживает очаровательная вторая половина.
Популярное сейчас
- Китай таки обогнал США, Норвегия - невероятная. Итоговый медальный зачет Олимпиады 2022
- Гвардиола – после поражения от Тоттенхэма: Не могу сказать ничего плохого о команде
- Вратарь Нанта получил 10 баллов за матч с ПСЖ. У Мбаппе - 3
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО
Новости по теме
- 11:02 Lifestyle Красотка дня. Роскошная девушка лидера обороны мадридского Реала. ФОТО
- 09:34 Lifestyle Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
- 10:50 Lifestyle Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО