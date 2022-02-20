Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО

Марко Асенсио может рассказать, что такое сложные периоды в карьере.

Перспективный испанец порвал крестообразные связки в момент, когда его карьера была на пике.

Потом были много месяцев мучительного восстановления - и вот только сейчас игрок выходит на свой уровень.

Все это время рядом с футболистом была его девушка Сандра.

Сам спортсмен не раз отмечал, что именно поддержка красотки-архитектора помогла ему в сложные моменты.

Сейчас дела Марко пошли вверх, он регулярно появляется на поле и отличается в воротах соперников.

А с трибун его поддерживает очаровательная вторая половина.