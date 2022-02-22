Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене
Уже скоро на экранах и у нас
Twitter Reeves
Режиссер Мэтт Ривз выложил в своем Твиттере фотографии с футболистом "Пари Сен-Жермен" Неймаром. Американский кинематографист опубликовал несколько снимков.
Бразилец не упустил возможности сфотографироваться на память как с исполнителями главных ролей, Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц, так и в фирменном автомобиле героя в плаще летучей мыши.
#Neymar in the #Batmobile #Batman in #Paris pic.twitter.com/iMZid8YGyW— Matt Reeves (@mattreevesLA) February 21, 2022
В Украине премьера состоится 3 марта. Фильм будет повествовать о втором годе борьбы Бэтмена с преступностью, он столкнется со злодеем по прозвищу Загадочник. Планируется два сиквела, а также два спин-офф-сериала, которые находятся в разработке при участии HBO Max.
Популярное сейчас
- Сыграют раньше. Изменено время начала матча Черноморец – Мариуполь
- Сент-Джонстон отправил 19-летнего украинца Кучерявого в аренду в клуб 4-го дивизиона
- "Россия разрушила все нормы международного права" - Кличко отреагировал на признание Россией "ЛДНР"
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка одной из звезд Реала. ФОТО
- Как живет Винисиус Жуниор: Биография, дом, девушка, зарплата, авто, благотворительность - ВИДЕО
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО