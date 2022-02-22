Залез в бэтмобиль на место водителя. Звезда ПСЖ посетила парижскую премьеру нового фильма о Бэтмене

Режиссер Мэтт Ривз выложил в своем Твиттере фотографии с футболистом "Пари Сен-Жермен" Неймаром. Американский кинематографист опубликовал несколько снимков.

Бразилец не упустил возможности сфотографироваться на память как с исполнителями главных ролей, Робертом Паттинсоном и Зои Кравиц, так и в фирменном автомобиле героя в плаще летучей мыши.

В Украине премьера состоится 3 марта. Фильм будет повествовать о втором годе борьбы Бэтмена с преступностью, он столкнется со злодеем по прозвищу Загадочник. Планируется два сиквела, а также два спин-офф-сериала, которые находятся в разработке при участии HBO Max.