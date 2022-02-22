Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании
План Криштиану
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Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду пытается предотвратить публикацию файлов, которые содержат детальную информацию о закрытом деле об изнасиловании в Лас-Вегасе в 2009 году. Речь идет о допросах, электронных письмах, записях с камер видеонаблюдения, а также заключений медиков.
По информации британских СМИ, звездный форвард хочет помешать публикации показаний свидетелей по делу скандального расследования об изнасиловании. Криштиану опасается, что это подвергнет некоторых людей риску преследования.
Напомним, расследование было начато в 2018 году после заявления американской модели Кэтрин Майорги, но его закрыли по обоюдному согласию сторон. Девушка утверждает, что Роналду заплатил ей почти 400 тысяч долларов за молчание.
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