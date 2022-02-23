Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
Пара не забывает про родную страну.
instagram.com/tatiana_plastun
Игорь Пластун успешно выступает за "Лудогорец" в Болгарии.
Но не забывает футболист и про Украину.
Сегодня игрок
Его жена Татьяна поддерживает мужа и также опубликовала патриотичный видеоролик.
Слава Украине!
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