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Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО

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Пара не забывает про родную страну.

Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО

instagram.com/tatiana_plastun

UA-Футбол
Новина українською

Игорь Пластун успешно выступает за "Лудогорец" в Болгарии.

Но не забывает футболист и про Украину.

Сегодня игрок раскаялся перед своими подписчиками в инстаграме за использование русского языка.

Его жена Татьяна поддерживает мужа и также опубликовала патриотичный видеоролик.

Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО - изображение 1

Слава Украине!

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В статье: Игорь Пластун вТренде
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