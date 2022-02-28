Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации

Война продолжается, но продолжается и жизнь. В этих трудных условиях нас не сломать, когда вместе с нами невероятные украинские красавицы. Женская красота – всемирно известная гордость Украины. А женская красота с оружием в руках, направленным на подлого оккупанта – двойная гордость.

Спасибо, вы прекрасны.