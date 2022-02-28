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Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации

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Вы прекрасны

Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Война продолжается, но продолжается и жизнь. В этих трудных условиях нас не сломать, когда вместе с нами невероятные украинские красавицы. Женская красота – всемирно известная гордость Украины. А женская красота с оружием в руках, направленным на подлого оккупанта – двойная гордость.

Спасибо, вы прекрасны.

Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации - изображение 1

Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации - изображение 2

Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации - изображение 3
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В статье: война с Россией
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