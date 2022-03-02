Киев шлет оккупанта по известному маршруту. Невероятный перформанс с дронов

Киев крепко держит оборону от российского оккупанта. Прошел уже шестой день жесткого сопротивления не менее жесткому, вероломному и коварному вторжению. Но время, как бы ни было больно терпеть ужасные обстрелы, играет в нашу пользу. Поэтому держимся и защищаемся дальше.

Киев – главная цель оккупантов (непонятно только, какими рычагами слабоумные агрессоры собираются удержать контроль над городом, даже если им каким-то чудом удастся его захватить), но Киев не сдается. И не сдастся. Киев шлет оккупанта по известному маршруту. Слава Украине! Героям Слава.

На фото – "воздушная" надпись дронами.