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Киев шлет оккупанта по известному маршруту. Невероятный перформанс с дронов

Новости
(8 голосов)

Туда отправится весь русский мир

Киев шлет оккупанта по известному маршруту. Невероятный перформанс с дронов

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Киев крепко держит оборону от российского оккупанта. Прошел уже шестой день жесткого сопротивления не менее жесткому, вероломному и коварному вторжению. Но время, как бы ни было больно терпеть ужасные обстрелы, играет в нашу пользу. Поэтому держимся и защищаемся дальше.

Киев – главная цель оккупантов (непонятно только, какими рычагами слабоумные агрессоры собираются удержать контроль над городом, даже если им каким-то чудом удастся его захватить), но Киев не сдается. И не сдастся. Киев шлет оккупанта по известному маршруту. Слава Украине! Героям Слава.

На фото – "воздушная" надпись дронами.

Киев шлет оккупанта по известному маршруту. Невероятный перформанс с дронов - изображение 1
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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
02.03.2022 в 02:03
Оправдания российских солдат, попавших в плен: Я гулял по лесу тихо, Вижу вдруг бежит зайчиха В направлении границы А за нею-две куницы. Я сорвался быстро с места Бросил маму и невесту И вперёд за той скотиной Так попал на Украину. Я ни в чем не виноват Я лишь рядовой солдат Я не знал куда я еду Думал на деревню к деду Мне сказали там есть точка Много ягод и грибочков Я их собирал и кушал И границу так нарушил. Ирина Сокол 1 марта 2022
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