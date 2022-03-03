Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО

В эти тяжелые дни для украинского народа, весь мир объединился в стремлении помочь.

Не остался в стороне и известный шеф-повар Бурак Оздемир.

Известный своей неизменной улыбкой, сейчас кулинар был максимально серьезен.

Он со своими сотрудниками также собрал помощь для жертв агрессии фашистской россии.

Груз уже был отправлен в благотоврительную организацию "Красный полумесяц".

Удивительно, как много народов готовы придти на помощь "нацистам" и как всем наплевать на "освободителей".