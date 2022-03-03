Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО
Весь мир за нас!
В эти тяжелые дни для украинского народа, весь мир объединился в стремлении помочь.
Не остался в стороне и известный шеф-повар Бурак Оздемир.
Известный своей неизменной улыбкой, сейчас кулинар был максимально серьезен.
Он со своими сотрудниками также собрал помощь для жертв агрессии фашистской россии.
Груз уже был отправлен в благотоврительную организацию "Красный полумесяц".
Удивительно, как много народов готовы придти на помощь "нацистам" и как всем наплевать на "освободителей".
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