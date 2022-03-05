Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
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Легендарный актер ("Сияние", "Пролетая над гнездом кукушки" и многое другое) Джек Николсон поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии.
Актер опубликовал трогательное видео.
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Комментарии (2)
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Андрей (Odessa)
05.03.2022 в 19:29
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Степан Срака
05.03.2022 в 19:00
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