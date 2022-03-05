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Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО

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Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО

UA-Футбол
Новина українською

Легендарный актер ("Сияние", "Пролетая над гнездом кукушки" и многое другое) Джек Николсон поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии.

Актер опубликовал трогательное видео.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Андрей (Odessa)
05.03.2022 в 19:29
До сліз. Акторище.
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Степан Срака
05.03.2022 в 19:00
Він справжня людина!
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