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Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО

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А русские пусть слушают Кобзона.

Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО

instagram.com/bringmethehorizon

UA-Футбол
Новина українською

Поддержка Украине приходит со всех сторон.

Вокалист британской рок-группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс опубликовал пост в своем инстаграме с флагом Украины.

Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО - изображение 1

"Мои молитвы за Украину, это очень особенная страна, где я работал/отдыхал много раз, нашел много друзей и которая занимает особенное место в моем сердце. Не могу поверить, что это происходит. Пожалуйста, берегите себя", - написал Олли.

Нужно отметить, что это не пустые слова: группа действительно часто приезжала в Украину, здесь сняты два клипа, последний - DiE4u - увидел свет осенью 2021-го.

К коллеге присоединился и Джекоби Шэддикс - фронтмен знаменитого коллектива Papa Roach.

Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО - изображение 2

Все будет Украина! Все будет рок-н-ролл!

А русским - Кобзон и Газманов.

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В статье: война с Россией
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