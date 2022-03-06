Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО

Поддержка Украине приходит со всех сторон.

Вокалист британской рок-группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс опубликовал пост в своем инстаграме с флагом Украины.

"Мои молитвы за Украину, это очень особенная страна, где я работал/отдыхал много раз, нашел много друзей и которая занимает особенное место в моем сердце. Не могу поверить, что это происходит. Пожалуйста, берегите себя", - написал Олли.

Нужно отметить, что это не пустые слова: группа действительно часто приезжала в Украину, здесь сняты два клипа, последний - DiE4u - увидел свет осенью 2021-го.

К коллеге присоединился и Джекоби Шэддикс - фронтмен знаменитого коллектива Papa Roach.

Все будет Украина! Все будет рок-н-ролл!

А русским - Кобзон и Газманов.