Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО
А русские пусть слушают Кобзона.
instagram.com/bringmethehorizon
Поддержка Украине приходит со всех сторон.
Вокалист британской рок-группы Bring Me the Horizon Оливер Сайкс опубликовал пост в своем инстаграме с флагом Украины.
"Мои молитвы за Украину, это очень особенная страна, где я работал/отдыхал много раз, нашел много друзей и которая занимает особенное место в моем сердце. Не могу поверить, что это происходит. Пожалуйста, берегите себя", - написал Олли.
Нужно отметить, что это не пустые слова: группа действительно часто приезжала в Украину, здесь сняты два клипа, последний - DiE4u - увидел свет осенью 2021-го.
К коллеге присоединился и Джекоби Шэддикс - фронтмен знаменитого коллектива Papa Roach.
Все будет Украина! Все будет рок-н-ролл!
А русским - Кобзон и Газманов.
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