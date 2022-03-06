Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО
Это вам не MARVEL.
Уже почти две недели в Украине продолжается война с жестоким оккупантом.
Фашистские боевики не дают даже эвакуировать людей из горячих точек.
Но украинские военные идут на риск и пытаются помочь вывести людей из полуразрушенных городов.
Женщины, дети и даже животные - помощь приходит каждому.
Настоящие герои.
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