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Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО

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Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

Уже почти две недели в Украине продолжается война с жестоким оккупантом.

Фашистские боевики не дают даже эвакуировать людей из горячих точек.

Но украинские военные идут на риск и пытаются помочь вывести людей из полуразрушенных городов.

Женщины, дети и даже животные - помощь приходит каждому.

Настоящие герои.

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В статье: война с Россией
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