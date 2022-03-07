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Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ

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Респект!

Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская певица и модель Даша Астафьева решила поддержать Вооруженные силы Украины, сейчас она помогает готовить еду для наших военных.

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На данный момент звезда Playboy сменила сексуальные образы на обычную повседневную одежду. Астафьева активно репостит сообщения со сборами средств на тепловизоры, шитье балаклав и т.п.

Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ - изображение 1

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.

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В статье: война с Россией Дарья Астафьева ВСУ
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