Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ

Украинская певица и модель Даша Астафьева решила поддержать Вооруженные силы Украины, сейчас она помогает готовить еду для наших военных.

На данный момент звезда Playboy сменила сексуальные образы на обычную повседневную одежду. Астафьева активно репостит сообщения со сборами средств на тепловизоры, шитье балаклав и т.п.

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.