Морбиус с нами! Джаред Лето пообщался с украинцами и спел про Одессу. ВИДЕО
Весь мир с нами!
Dimitrios Kambouris/Getty Images for WarnerMedia
С каждым днем становится все больше знаменитостей по всему миру, которые поддерживают Украину.
Люди используют свое влияние, чтобы донести до своей огромной аудитории правду о событиях в нашей стране.
Не остался в стороне и Джаред Лето.
Певец и актер пообщался со своими поклонниками из Украины и даже напел знаменитую песню про Одессу.
Когда все закончится - не забудем сходить на "Морбиуса" и поддержать Джареда.
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