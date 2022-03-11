Морбиус с нами! Джаред Лето пообщался с украинцами и спел про Одессу. ВИДЕО

С каждым днем становится все больше знаменитостей по всему миру, которые поддерживают Украину.

Люди используют свое влияние, чтобы донести до своей огромной аудитории правду о событиях в нашей стране.

Не остался в стороне и Джаред Лето.

Певец и актер пообщался со своими поклонниками из Украины и даже напел знаменитую песню про Одессу.

Когда все закончится - не забудем сходить на "Морбиуса" и поддержать Джареда.