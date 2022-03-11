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Морбиус с нами! Джаред Лето пообщался с украинцами и спел про Одессу. ВИДЕО

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Весь мир с нами!

Морбиус с нами! Джаред Лето пообщался с украинцами и спел про Одессу. ВИДЕО

Dimitrios Kambouris/Getty Images for WarnerMedia

UA-Футбол
Новина українською

С каждым днем становится все больше знаменитостей по всему миру, которые поддерживают Украину.

Люди используют свое влияние, чтобы донести до своей огромной аудитории правду о событиях в нашей стране.

Не остался в стороне и Джаред Лето.

Певец и актер пообщался со своими поклонниками из Украины и даже напел знаменитую песню про Одессу.

Когда все закончится - не забудем сходить на "Морбиуса" и поддержать Джареда.

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В статье: война с Россией
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