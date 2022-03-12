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Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине

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В Украине ее всегда ждут.

Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине

Kieran Frost/Redferns

UA-Футбол
Новина українською

Florence + The Machine - очень популярный британский инди-рок коллектив.

На днях вокалистка группы Флоренс Велч опубликовала в своем твиттере ряд сообщений.

Певица рассказала, что две украинских танцовщицы, которые принимали участие в одном из клипов бэнда, сейчас прячутся от бомбардировок армии рф.

"Две танцовщицы из этого клипа сейчас находятся в укрытии. Моим смелым и красивым сестрам Марине и Анастасии. Я вас люблю и хочу обнять", - говорится в сообщении.

Также Флоренс призвала не оставаться равнодушными к попытке геноцида украинского народа.

Видеоработа на композицию Heaven Is Here была отснята в Киеве осенью 2021-го года - именно в ней принимали участие Марина и Настя.

После этого был еще ряд клипов, которые также были сняты в нашей стране.

Уверены, это далеко не последний визит Флоренс к нам - еще не раз встретимся после победы!

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В статье: война с Россией
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