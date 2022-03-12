Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине
В Украине ее всегда ждут.
Kieran Frost/Redferns
Florence + The Machine - очень популярный британский инди-рок коллектив.
На днях вокалистка группы Флоренс Велч опубликовала в своем твиттере ряд сообщений.
Певица рассказала, что две украинских танцовщицы, которые принимали участие в одном из клипов бэнда, сейчас прячутся от бомбардировок армии рф.
Two of the dancers in this video are currently sheltering. To my brave and beautiful sisters Maryne and Anastasiia— florence welch (@florencemachine) March 7, 2022
I love you.
I wish I could put my arms around you.
Strength.
Find ways to support https://t.co/xutocRX93B.@RESCUEorg
"Две танцовщицы из этого клипа сейчас находятся в укрытии. Моим смелым и красивым сестрам Марине и Анастасии. Я вас люблю и хочу обнять", - говорится в сообщении.
Также Флоренс призвала не оставаться равнодушными к попытке геноцида украинского народа.
Видеоработа на композицию Heaven Is Here была отснята в Киеве осенью 2021-го года - именно в ней принимали участие Марина и Настя.
После этого был еще ряд клипов, которые также были сняты в нашей стране.
Уверены, это далеко не последний визит Флоренс к нам - еще не раз встретимся после победы!
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