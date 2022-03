Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине

Florence + The Machine - очень популярный британский инди-рок коллектив.

На днях вокалистка группы Флоренс Велч опубликовала в своем твиттере ряд сообщений.

Певица рассказала, что две украинских танцовщицы, которые принимали участие в одном из клипов бэнда, сейчас прячутся от бомбардировок армии рф.

Two of the dancers in this video are currently sheltering. To my brave and beautiful sisters Maryne and Anastasiia

I love you.

I wish I could put my arms around you.

Strength.



Find ways to support https://t.co/xutocRX93B.@RESCUEorg