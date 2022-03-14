Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО

"Милан" постепенно укрепляет лидерство в Серии А - не в последнюю очередь, благодаря вкладу Златана Ибрагимовича.

На счету шведа 8 голов в итальянском первенстве.

А в свободное время футболист рассекает по дорогам на крутом байке.

Нападающий поделился фотографией в образе байкера на настоящем чоппере.