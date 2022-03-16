Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала

В наше непростое время постоянной тревоги и ожидания новостей люди нуждаются в небольших передышках.

Особенно это касается западных областей и Львова, где сейчас огромное количество людей, оставивших дома и бежавших от войны.

Вокалист коллектива "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук решил добавить в мир этих людей немного музыки.

Певец организовал концерт прямо на площади Львовского железнодорожного вокзала.