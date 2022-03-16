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Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала

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Музыка объединяет.

Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала

instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

UA-Футбол
Новина українською

В наше непростое время постоянной тревоги и ожидания новостей люди нуждаются в небольших передышках.

Особенно это касается западных областей и Львова, где сейчас огромное количество людей, оставивших дома и бежавших от войны.

Вокалист коллектива "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук решил добавить в мир этих людей немного музыки.

Певец организовал концерт прямо на площади Львовского железнодорожного вокзала.

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В статье: война с Россией
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