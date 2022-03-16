Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро

Святослав Вакарчук постоянно в движении с запада на восток Украины и с севера на юг.

Буквально недавно музыкант был во Львове, где давал концерт на площади перед железнодорожным вокзалом - а сейчас уже в Харькове.

Певец исполнил "Червону Руту" вместе с мэром города Игорем Тереховым и жителями города, которые укрываются в метро от обстрелов.

Этот народ не победить!