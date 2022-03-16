Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
Везде успел.
instagram.com/sviatoslav.vakarchuk
Святослав Вакарчук постоянно в движении с запада на восток Украины и с севера на юг.
Буквально недавно музыкант был во Львове, где давал концерт на площади перед железнодорожным вокзалом - а сейчас уже в Харькове.
Певец исполнил "Червону Руту" вместе с мэром города Игорем Тереховым и жителями города, которые укрываются в метро от обстрелов.
Этот народ не победить!
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