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Известные украинские рок-музыканты записали совместную композицию о войне

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Сильно.

Известные украинские рок-музыканты записали совместную композицию о войне

instagram.com/jenia_galich

UA-Футбол
Новина українською

Борьба украинского народа против фашистских оккупантов продолжается и каждый делает то, что в его силах.

Украинские рок-музыканты Саша Чемеров ("Димна Суміш", "The Gitas") и Женя Галич ("O.Torvald") выпустили песню о войне в Украине.

Композиция "Досить" уже есть на YouTube: в видео присутствуют кадры военных действий, выступлений Владимира Зеленского и Виталия Кима, поддержка нашей страны в разных уголках планеты и многое другое.

Сильное произведение, стоит заценить!

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В статье: война с Россией
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