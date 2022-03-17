Известные украинские рок-музыканты записали совместную композицию о войне

Борьба украинского народа против фашистских оккупантов продолжается и каждый делает то, что в его силах.

Украинские рок-музыканты Саша Чемеров ("Димна Суміш", "The Gitas") и Женя Галич ("O.Torvald") выпустили песню о войне в Украине.

Композиция "Досить" уже есть на YouTube: в видео присутствуют кадры военных действий, выступлений Владимира Зеленского и Виталия Кима, поддержка нашей страны в разных уголках планеты и многое другое.

Сильное произведение, стоит заценить!