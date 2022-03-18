Вокалист известной рок-группы запустил благотворительную акцию для помощи украинским беженцам

Война в Украине четко дает понять, кто действительно друг, а кто - враг.

Пока российский народ массово поддерживает путина в его кровожадном стремленнии убивать, европейские страны делают все для помощи украинцам.

Среди небезразличных оказался и вокалист популярной британской рок-группы Bring me the Horizon Оливер Сайкс.

Ранее мы уже сообщали о том, что музыкант поддержал Украину еще в первые дни войны.

Сейчас же Олли перешел от слов к делу.

Фронтем "Брингов" запустил благотворительную кампанию для помощи украинским беженцам.

Сам же певец разработал дизайн для футболок, которые можно купить уже очень скоро, а деньги отправятся на благие цели.

Также анонсировано, что это не конец и ассортимент будет увеличиваться.

Фанаты в комментариях уже в восторге и ждут старта продаж.