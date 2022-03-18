Вокалист известной рок-группы запустил благотворительную акцию для помощи украинским беженцам
Олли продолжает поддерживать Украину.
instagram.com/olobersykes
Война в Украине четко дает понять, кто действительно друг, а кто - враг.
Пока российский народ массово поддерживает путина в его кровожадном стремленнии убивать, европейские страны делают все для помощи украинцам.
Среди небезразличных оказался и вокалист популярной британской рок-группы Bring me the Horizon Оливер Сайкс.
Сейчас же Олли перешел от слов к делу.
Фронтем "Брингов" запустил благотворительную кампанию для помощи украинским беженцам.
Сам же певец разработал дизайн для футболок, которые можно купить уже очень скоро, а деньги отправятся на благие цели.
Также анонсировано, что это не конец и ассортимент будет увеличиваться.
Фанаты в комментариях уже в восторге и ждут старта продаж.
Популярное сейчас
- Потрясающая точность попадания. ВСУ установили рекорд в эффективности использования Javelin
- Фактор Ярмоленко. ВИДЕО, как Вест Хэм прошел Севилью благодаря голу украинца
- Гол Ярмоленко, Вест Хэм и Аталанта в четвертьфинале Лиги Европы. Главные новости за 17 марта
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО
- Известные украинские рок-музыканты записали совместную композицию о войне
- Морбиус с нами! Джаред Лето пообщался с украинцами и спел про Одессу. ВИДЕО