Днепрянин составил большой портрет Зеленского из кубика Рубика. ВИДЕО
Красиво!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Поддержка президента Украины Владимира Зеленского сейчас особенно сильна, как за рубежом, так и в Украине.
Проявляется это в разных формах.
Вот, к примеру, днепрянин Александр Иванчак собрал большой портрет главы государства из кубика Рубика.
Нужно отметить, что Александр - чемпион Украины по сбору кубика Рубика.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- "Не политики, а бл*ди". Подоляк и Филатов – о странной сентенции Шольца в защиту "бедных" россиян
- Удар по Львову: враг запустил шесть крылатых ракет из акватории Черного моря
- Гол Ярмоленко, Вест Хэм и Аталанта в четвертьфинале Лиги Европы. Главные новости за 17 марта
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
18.03.2022 в 16:59
Ответить
+1
0
KadimXa (Харьков)
18.03.2022 в 17:22
Ответить
0
-1
Лекарь (село Дарница)
18.03.2022 в 17:33
+1
0
aleks68
18.03.2022 в 18:00
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...