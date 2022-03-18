Днепрянин составил большой портрет Зеленского из кубика Рубика. ВИДЕО

Поддержка президента Украины Владимира Зеленского сейчас особенно сильна, как за рубежом, так и в Украине.

Проявляется это в разных формах.

Вот, к примеру, днепрянин Александр Иванчак собрал большой портрет главы государства из кубика Рубика.

Нужно отметить, что Александр - чемпион Украины по сбору кубика Рубика.