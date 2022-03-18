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Днепрянин составил большой портрет Зеленского из кубика Рубика. ВИДЕО

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(3 голосов)

Красиво!

Днепрянин составил большой портрет Зеленского из кубика Рубика. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Поддержка президента Украины Владимира Зеленского сейчас особенно сильна, как за рубежом, так и в Украине.

Проявляется это в разных формах.

Вот, к примеру, днепрянин Александр Иванчак собрал большой портрет главы государства из кубика Рубика.

Нужно отметить, что Александр - чемпион Украины по сбору кубика Рубика.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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Лекарь (село Дарница)
18.03.2022 в 16:59
С одной стороны да, спасибо Зеленскому за то, что оказался мужиком с яйцами и не испугался, не сбежал, не капитулировал. С другой стороны, есть просто дикая масса вопросов к нему и его "команде". За сокращенное финансирование армии перед войной, за свернутые ракетные программы, за кошмаренье патриотов Украины, за велике крадивныцтво и т.п. Конечно, сейчас не время для разборок, но, тем не менее. Некоторая часть общества и я, в том числе, после войны обязательно эти вопросы поднимет.
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KadimXa (Харьков)
18.03.2022 в 17:22
Столько сколько при Зе построено было дорог,школ,больница,не было построено не при одном президенте. Военный бюджет ни разу при нём не уменьшался. Меньше смотрите ту хню , которую вливал в уши Порошенко на своих каналах и проплаченных журналистов,которые клепали свои расследование без доказательств.
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Лекарь (село Дарница)
18.03.2022 в 17:33
Я кое что своими глазами видел, так что знаю, о чем говорю. Это во-первых. Во вторых, об того же Пороха кто только ноги не вытер, вместо спасибо за сделанное. Больницы, дороги и школы это прекрасно, но на первом месте, у нормальных людей, это оборона страны. А в этом направлении сплошные про*бы. Которые, правда, удалось частично исправить в последний месяц перед войной, да и то, благодаря американцам и британцам.
+1
0
aleks68
18.03.2022 в 18:00
и что дальше?меньше слушай х...ню от люси арестович,подоляка и прочей ..... кстати а где "бравый "хомчак который сокращал армию и отводил войска?.....любители посмотреть в глаза
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