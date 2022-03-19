ТНМК и Kozak System записали совместную композицию для украинских матерей
Стоит послушать.
Alexey Furman/Getty Images
Война в Украине продолжается уже почти месяц.
Тысячи воинов героически защищают нашу страну от восточных фашистов, а тысячи матерей - ждут своих сыновей домой.
Именно украинским матерям посвящена новая песня коллективов ТНМК и Kozak System.
Достаточно просто послушать.
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