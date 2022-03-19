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ТНМК и Kozak System записали совместную композицию для украинских матерей

Новости
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(2 голосов)

Стоит послушать.

ТНМК и Kozak System записали совместную композицию для украинских матерей

Alexey Furman/Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Война в Украине продолжается уже почти месяц.

Тысячи воинов героически защищают нашу страну от восточных фашистов, а тысячи матерей - ждут своих сыновей домой.

Именно украинским матерям посвящена новая песня коллективов ТНМК и Kozak System.

Достаточно просто послушать.

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В статье: война с Россией
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