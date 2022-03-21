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Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО

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Известные личности продолжают называть вещи своими именами.

Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО

instagram.com/officiallzzyhale

UA-Футбол
Новина українською

На 26-е сутки полномасштабной войны Украины против восточных фашистов, кажется, уже нигде в мире не осталось людей, которые были бы безразличных к судьбе нашего народа.

Политики, музыканты, спортсмены, актеры и многие другие известные личности используют возможность донести до своей многотысячной и многомилионной аудитории то, что происходит в Украине.

Не осталась в стороне и Элизабет "Лиззи" Хэйл.

Вокалистка суперпопулярной рок-группы Halestorm опубликовала в своем инстаграме (576 тысяч подписчиков) пост с поддержкой украинкой борьбы.

Я посылаю всю свою любовь и поддержку смелым и прекрасным людям в Украине. Надеюсь, мир скоро узнает, что война никогда не является ответом. Больше никаких бессмысленных смертей. Больше никаких богатых, жаждущих власти извергов. Держись, Украина!", - написала Лиззи.

Ждем с новым альбомом в Украине - к релизу (6 мая) как раз успеем добить оставшихся орков и будем праздновать!

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В статье: война с Россией
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