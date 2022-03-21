Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО

Адекватные люди продолжают бежать от фашистского режима в эрефии.

Известная певица, экс-участница группы "ВИА ГРА" Вера Брежнева также покинула страну.

Вера, которая родилась в Каменском (на тот момент Днепродзержинск) прибыла в Польшу, где занялась волонтерской деятельностью.

Певица опубликовала ряд фото со складов в Люблине, где она помогает сортировать гуманитарную помощь для Украины.