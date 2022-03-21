Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО
Человек с совестью.
instagram.com/ververa
Адекватные люди продолжают бежать от фашистского режима в эрефии.
Известная певица, экс-участница группы "ВИА ГРА" Вера Брежнева также покинула страну.
Вера, которая родилась в Каменском (на тот момент Днепродзержинск) прибыла в Польшу, где занялась волонтерской деятельностью.
Певица опубликовала ряд фото со складов в Люблине, где она помогает сортировать гуманитарную помощь для Украины.
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Комментарии (5)
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Romerik (YNWA)
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Vantala (Kharkiv)
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Extrim4ik (Extreme)
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