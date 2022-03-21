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Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО

Новости
(2 голосов)

Человек с совестью.

Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО

instagram.com/ververa

UA-Футбол
Новина українською

Адекватные люди продолжают бежать от фашистского режима в эрефии.

Известная певица, экс-участница группы "ВИА ГРА" Вера Брежнева также покинула страну.

Вера, которая родилась в Каменском (на тот момент Днепродзержинск) прибыла в Польшу, где занялась волонтерской деятельностью.

Певица опубликовала ряд фото со складов в Люблине, где она помогает сортировать гуманитарную помощь для Украины.

Вера Брежнева уехала из рф и занимается гуманитарной помощью украинцам в Польше. ФОТО - изображение 1

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В статье: война с Россией
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Комментарии (5)
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Romerik (YNWA)
21.03.2022 в 20:28
Свою ср*ку хоче врятувати сучара. Побачила що діло пахне жареним
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0
-1
Vantala (Kharkiv)
21.03.2022 в 20:59
Мабуть ти набагато більше працюєш на Україну, ніж вона зараз.
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0
0
Миросслав (Мукачево)
21.03.2022 в 20:11
А на який день війни приїхала?!
Ответить
0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
21.03.2022 в 21:06
Коли зрозуміла що московити не пройдуть. А то раптом що... Хитра жидівка. Знає коли перефарбуватись.
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0
0
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Extrim4ik (Extreme)
21.03.2022 в 20:04
Молодец, Верка Брежневич
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+1
0

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