Победители Евровидения-2021 отменили все концерты в рф в знак поддержки Украины

Все хорошо помнят феномен Maneskin на Евровидение 2021-го года.

Итальянская рок-группа очень быстро стала популярной во всем мире и регулярно ездит с концертами по всей планете.

По всей, кроме эрефии.

Коллектив заявил об отмене всех концертов в рф из-за кровопролитной войны, которую развязало правительство страны.

Также команда Maneskin выразила солидарность с украинским народом.

It is very difficult to make show announcements while the horrific war in Ukraine goes on and innocent people are suffering. Due to the decisions of the people in power, that affect the lives of so many innocent people, we will not go ahead with our Russian dates. pic.twitter.com/BRejPdwBoE