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Победители Евровидения-2021 отменили все концерты в рф в знак поддержки Украины

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Остался только Басков.

Победители Евровидения-2021 отменили все концерты в рф в знак поддержки Украины

Samir Hussein/WireImage

UA-Футбол
Новина українською

Все хорошо помнят феномен Maneskin на Евровидение 2021-го года.

Итальянская рок-группа очень быстро стала популярной во всем мире и регулярно ездит с концертами по всей планете.

По всей, кроме эрефии.

Коллектив заявил об отмене всех концертов в рф из-за кровопролитной войны, которую развязало правительство страны.

Также команда Maneskin выразила солидарность с украинским народом.

Ждем у нас с концертом после победы!

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В статье: война с Россией
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