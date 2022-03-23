Одноклубник Миколенко отправился на роскошный отдых в Милан во время паузы в чемпионате

Деле Алли пока не впечатляет своими выступлениями за "Эвертон".

Полузащитник сыграл в шести матчах за новую команду и не отметился результативными действиями.

Конечно же, такой статистикой сложно заинтересовать главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

Впрочем, игрок не особо расстроился.

Итальянские СМИ обнаружили Алли в Милане, куда хавбек прибыл на отдых.

Папарацци поймали Деле, когда он прогуливался по улочкам города и обедал в дорогом ресторане.

Возможно, именно небольшой отдых поможет спорсмену собраться на оставшуюся часть сезона.