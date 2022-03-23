Одноклубник Миколенко отправился на роскошный отдых в Милан во время паузы в чемпионате
Футболист не расстроился из-за невызова в сборную.
Getty Images / Global Images Ukraine
Деле Алли пока не впечатляет своими выступлениями за "Эвертон".
Полузащитник сыграл в шести матчах за новую команду и не отметился результативными действиями.
Конечно же, такой статистикой сложно заинтересовать главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.
Впрочем, игрок не особо расстроился.
Итальянские СМИ обнаружили Алли в Милане, куда хавбек прибыл на отдых.
Папарацци поймали Деле, когда он прогуливался по улочкам города и обедал в дорогом ресторане.
Возможно, именно небольшой отдых поможет спорсмену собраться на оставшуюся часть сезона.
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