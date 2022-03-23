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Одноклубник Миколенко отправился на роскошный отдых в Милан во время паузы в чемпионате

Новости
(1 голосов)

Футболист не расстроился из-за невызова в сборную.

Одноклубник Миколенко отправился на роскошный отдых в Милан во время паузы в чемпионате

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Деле Алли пока не впечатляет своими выступлениями за "Эвертон".

Полузащитник сыграл в шести матчах за новую команду и не отметился результативными действиями.

Конечно же, такой статистикой сложно заинтересовать главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

Впрочем, игрок не особо расстроился.

Итальянские СМИ обнаружили Алли в Милане, куда хавбек прибыл на отдых.

Одноклубник Миколенко отправился на роскошный отдых в Милан во время паузы в чемпионате - изображение 1

Папарацци поймали Деле, когда он прогуливался по улочкам города и обедал в дорогом ресторане.

Одноклубник Миколенко отправился на роскошный отдых в Милан во время паузы в чемпионате - изображение 2

Возможно, именно небольшой отдых поможет спорсмену собраться на оставшуюся часть сезона.

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В статье: Деле Алли Эвертон
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
23.03.2022 в 13:07
Може не треба під час війни викладати такі новини?
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