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Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО

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Не хватает только Марадоны...

Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО

Фото: PSG Talk

UA-Футбол
Новина українською

Пауза на матчи сборных - это шанс для футболистов ненадолго вырваться из рутины регулярного сезона.

Лионель Месси проводит далеко не лучший сезон в составе ПСЖ.

Но вот в сборной он снова великолепен.

Вчера Аргентина не испытала никаких проблем с командой Венесуэлы, а Лео завершил разгром третьим голом.

Помимо этого, Месси встретился с другим легендарным аргентинцем - Хуаном Романом Рикельме.

В подарок форвард ПСЖ получил футболку "Бока Хуниорс" с 10-м номером.

К слову, в сборной Рикельме также выступал c "десяткой" на спине и именно от него этот культовый номер перешел Лео.

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В статье: Лионель Месси Хуан Роман Рикельме
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