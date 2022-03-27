Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО
Не хватает только Марадоны...
Фото: PSG Talk
Пауза на матчи сборных - это шанс для футболистов ненадолго вырваться из рутины регулярного сезона.
Лионель Месси проводит далеко не лучший сезон в составе ПСЖ.
Но вот в сборной он снова великолепен.
Вчера Аргентина не испытала никаких проблем с командой Венесуэлы, а Лео завершил разгром третьим голом.
Помимо этого, Месси встретился с другим легендарным аргентинцем - Хуаном Романом Рикельме.
Messi Riquelme— GOAL (@goal) March 26, 2022
( Instagram: todosobreroman10) pic.twitter.com/uBvPHnXIUK
В подарок форвард ПСЖ получил футболку "Бока Хуниорс" с 10-м номером.
К слову, в сборной Рикельме также выступал c "десяткой" на спине и именно от него этот культовый номер перешел Лео.
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