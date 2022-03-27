Экс-футболист АПЛ закончил карьеру и стал тренером по здоровью и правильному питанию

Марк Пью имеет за спиной богатую карьеру в разных дивизионах Англии и статус локальной легенды "Борнмута" (десять лет и 312 матча за "вишенок").

Травмы заставили игрока рано повесить бутсы на гвоздь - официально карьеру Марк завершил год назад, когда ему было 33 года.

А вот дальнейшная судьба футболиста оказалась очень интересной.

Еще в 2019-м году Пью завел страницу в инстаграме под названием thefoodiefootballer , где начал рассказывать о здоровье и правильном питании.

"Я начал интересоваться этой темой когда мне было 26 лет. Я был очень удивлен, ведь мы много не знали об этом, хотя были профессиональными спортсменами. С тех пор я получил квалификацию в области спортивных результатов и управления весом. Теперь я знаю гораздо больше о том, как правильное питание влияет на здоровье футболиста", - вспоминает Марк.

Постепенно пришло понимание и того, что нужно делиться своими знаниями.

"Когда я перешел в КПР, появилась идея завести инстаграм и рассказывать о вкусной еде, которая при этом позитивно влияет на здоровье. В наше время эта тема все более и более популярна. Когда-то футболисты еще могли избежать наказания за неправильное питание, но сейчас футбол и лига совсем другие - скорости и интенсивность гораздо выше, потому очень важно уделять время правильному восстановлению", - говорит экс-футболист.

Сейчас Марк работает в практически родном "Борнмуте", где совмещает должности персонального тренера и консультанта по правильному питанию.

"Я просто прихожу к ребятам раз в две недели и провожу практические занятия. Мы учимся готовить простые и полезные блюда, которые можно кушать перед играми, на ужин или просто в любой день. Кажется, ребятам нравится эта идея. Реальность такова, что вы обязаны заботиться о том, что вкладываете в свое тело. Я уверен, что правильный подход к своему образу жизни позволит вам стать лучше и как спортсмену", - признается Марк.

Похоже, усилия Марка не проходят зря, как минимум, отчасти - команда Скотта Паркера уверенно идет на втором месте в Чемпионшипе и близка к тому, чтобы завоевать прямую путевку в АПЛ.