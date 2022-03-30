"Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины

Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво, который уже 12 лет живет в Украине, рассказал о самом страшном оружии нашей страны.

Самое страшное оружие Украины

*со слов украинского молодого воина ВСУ

сразу спойлер. не биологическое????????(которое выдумало русское ТВ)

Так что же это?

Обычно в армии служат молодые ребята. Они воюют с драйвом, адреналином, от части артистично. Для них это эмоции на всю жизнь. Они горят и рвут.

Но самое страшное оружие Украины, это «украинский дядька»

Ему от 45 лет.

Он воюет без азарта. Спокойно. Хладнокровно. Он просто делает свою работу. Она должна быть сделана хорошо.

Это тот самый хозяин и глава семьи, который вчера рубил дрова, был за рулём фуры, стоял у станка, руководил бригадой, был лесником, имел бизнес, был полицейским.. и тд.

Этот "покой" с которым он выполняет задачу - завораживает молодых бойцов

Невозмутимо спокойное состояние.

Заканчивает операцию, приходит в опорный пункт, ставит оружие, наливает чай, кушает и говорит о житейских делах, которые его ждут в мирное время после победы.

Именно "украинского дядьку" разбудили русские. А их сейчас много. А это значит, что фашистам пиз*ец.

Ведь дядька пришёл на войну не доказать что-то кому-то, и точно не себе. Он пришёл убить всю мразь, чтобы побыстрее вернуться к спокойной жизни.

Воспитывать внуков, посадить дерево, достроить дом, доделать ремонт, отдать сына в университет, побывать на свадьбе

Это его земля. Это его дом. В который непонятно почему пришли молодые пацаны, русские фашисты и начали учить его жизни.

А он ведь уже все видел в этой жизни. и слышал от бабушек и дедушек.

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Этот дядька - это ваш сын, отец, брат, возможно дедушка. Берегите их. Дай Бог здоровья всем украинцам и кто защищает Украину

Слава Героям!

Слава Украине!