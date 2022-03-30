Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
Все произошло внезапно.
instagram.com/arthur_turaev_official
В особом полку секс-символов украинских женщин пополнение.
К Арестовичу, Киму и Зеленскому присоединяется Артур Тураев.
Боец украинского спецназа стал звездой благодаря вирусным видео в Тик-Токе.
Очень скоро парень превратился в знаменитость, у которой хотят взять интервью.
"Секс-символ это могло бы быть круто, если бы я считал себя им на самом деле. Я не придаю этому значения. Нет такой гордости. Я, прежде всего, исполняю свой долг. То, что пишут люди, это приятно, но не на первом месте", - говорит Артур в интервью радиостанции Люкс ФМ.
Впрочем, украинских девушек ждет разочарование - как и у его "товарищей по полку", сердце бойца занято.
"Моя девушка остается на территории Украины. Я вывез ее за пределы Киевской области. Девушка моя параллельно занимается волонтерством — помогает, как ЗСУ, так и национальной полиции и теробороне", - раскрыл карты военный.
Это не страшно - на украинской земле еще много героев и дефицита завидных женихов для украинских красавиц не предвидиться.
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