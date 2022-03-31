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Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО

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Мохнатые защитники.

Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО

112 Бригада территориальной обороны города Киева via Facebook

UA-Футбол
Новина українською

Глядя на зверства, которые творят российские фашисты, порой хочется назвать их животными, но не стоит этого делать.

Животные ни в чем не виноваты и даже более - они на нашей стороне.

Вот, к примеру, котик помогает украинским военным на одесском пляже.

Уже успел стать звездой интернета пес Патрон, без которого не могут обойтись черниговские пиротехники.

Ну и куда же мы без Байрактаров - именно так зовут нового сотрудника Кинологического центра полиции в Киевской области.

Следуя украинской поговорке "Байрактаров много не бывает", Нацгвардия рекрутировала вот такого бойца.

Да и сами солдаты постоянно делятся фото с четырехлапыми друзьями.

Как написал президент нашей страны, именно это и отличает нас от орков: "У них только приказы. Наступать. Убивать. Издеваться. А у нас еще и реальное желание миллионов украинцев победить. Защититься. Очистить свою страну".

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В статье: война с Россией
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