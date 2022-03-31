Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО
Мохнатые защитники.
112 Бригада территориальной обороны города Киева via Facebook
Глядя на зверства, которые творят российские фашисты, порой хочется назвать их животными, но не стоит этого делать.
Животные ни в чем не виноваты и даже более - они на нашей стороне.
Вот, к примеру, котик помогает украинским военным на одесском пляже.
Доброго ранку, ми з України!— ????????Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 29, 2022
Одеські бойові котики готові дати відсіч російським окупантам!
28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу. pic.twitter.com/d3Wrz2bB2N
Уже успел стать звездой интернета пес Патрон, без которого не могут обойтись черниговские пиротехники.
Ну и куда же мы без Байрактаров - именно так зовут нового сотрудника Кинологического центра полиции в Киевской области.
Следуя украинской поговорке "Байрактаров много не бывает", Нацгвардия рекрутировала вот такого бойца.
Да и сами солдаты постоянно делятся фото с четырехлапыми друзьями.
Как написал президент нашей страны, именно это и отличает нас от орков: "У них только приказы. Наступать. Убивать. Издеваться. А у нас еще и реальное желание миллионов украинцев победить. Защититься. Очистить свою страну".
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