Лучшие друзья человека. Как животные помогают украинским военным. ФОТО

Глядя на зверства, которые творят российские фашисты, порой хочется назвать их животными, но не стоит этого делать.

Животные ни в чем не виноваты и даже более - они на нашей стороне.

Вот, к примеру, котик помогает украинским военным на одесском пляже.

Доброго ранку, ми з України!

Одеські бойові котики готові дати відсіч російським окупантам!

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу. pic.twitter.com/d3Wrz2bB2N — ????????Armed Forces (@ArmedForcesUkr) March 29, 2022

Уже успел стать звездой интернета пес Патрон, без которого не могут обойтись черниговские пиротехники.

Ну и куда же мы без Байрактаров - именно так зовут нового сотрудника Кинологического центра полиции в Киевской области.

Следуя украинской поговорке "Байрактаров много не бывает", Нацгвардия рекрутировала вот такого бойца.

Да и сами солдаты постоянно делятся фото с четырехлапыми друзьями.

Как написал президент нашей страны, именно это и отличает нас от орков: "У них только приказы. Наступать. Убивать. Издеваться. А у нас еще и реальное желание миллионов украинцев победить. Защититься. Очистить свою страну".