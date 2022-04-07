Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника

Известный украинский музыкант, фронтмен группы ВВ, Олег Скрипка посетил свою дачу в селе Козаровичи Вишгородского района, которое находится к северу от Киева.

По словам Скрипки, российская орда побывала у него "в гостях" и похитила матрас с кровати. При этом, мимо картины известного украинского художника Анатолия Криволапа прошли стороной.

"Загадили и ограбили. Так быстро бежали, что забыли носки и квашеные огурцы, тоже украдены. Я живу на даче только летом, и самое ценное, что там было - картина очень известного художника Анатолия Криволапа, моего друга. Картину он мне персонально подарил.

Они украли какую-то фигню, а бесценные шедевры для них не интересны. Все можно восстановить. Главное, чтобы враг навечно ушел из нашей земли. И мы воцарилась в своей стороне. Все будет Украина! И огромная благодарность нашим воинам, которые боронят нашу землю!!", - написал в инстаграме Скрипка.