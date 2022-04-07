УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника

Новости
(1 голосов)

Все, что нужно знать о "второй армии мира"

Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника

Фото: instagram.com/o.skrypka

UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский музыкант, фронтмен группы ВВ, Олег Скрипка посетил свою дачу в селе Козаровичи Вишгородского района, которое находится к северу от Киева.

По словам Скрипки, российская орда побывала у него "в гостях" и похитила матрас с кровати. При этом, мимо картины известного украинского художника Анатолия Криволапа прошли стороной.

"Загадили и ограбили. Так быстро бежали, что забыли носки и квашеные огурцы, тоже украдены. Я живу на даче только летом, и самое ценное, что там было - картина очень известного художника Анатолия Криволапа, моего друга. Картину он мне персонально подарил.

Они украли какую-то фигню, а бесценные шедевры для них не интересны. Все можно восстановить. Главное, чтобы враг навечно ушел из нашей земли. И мы воцарилась в своей стороне. Все будет Украина! И огромная благодарность нашим воинам, которые боронят нашу землю!!", - написал в инстаграме Скрипка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Олег Скрипка
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...