Динамо - Спортинг 1:2. Видео голов и обзор матча Юношеской лиги (обновляется)

Дебютный официальный футбольный матч украинской команды во время войны играет киевское "Динамо" U-19. Команда Игоря Костюка проводит перенесённый поединок 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против лиссабонского "Спортинга".

Возвращение к футболу получается пока очень болезненным: после первого тайма киевляне проигрывают 0:2. Однако в дебюте второй половины Бражко реализовал пенальти, сократив счёт до минимума.

"Динамо" U-19 - "Спортинг" U-19 1:2

Голы: Бражко 49 (пен.) - Кабрал 2, Кабрал 28

Первый гол Кабрала

Второй гол Кабрала

Гол Бражко