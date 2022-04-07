Динамо - Спортинг 1:2. Видео голов и обзор матча Юношеской лиги (обновляется)
Все главные моменты с матча 19-летней команды "Динамо"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Дебютный официальный футбольный матч украинской команды во время войны играет киевское "Динамо" U-19. Команда Игоря Костюка проводит перенесённый поединок 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против лиссабонского "Спортинга".
Возвращение к футболу получается пока очень болезненным: после первого тайма киевляне проигрывают 0:2. Однако в дебюте второй половины Бражко реализовал пенальти, сократив счёт до минимума.
"Динамо" U-19 - "Спортинг" U-19 1:2
Голы: Бражко 49 (пен.) - Кабрал 2, Кабрал 28
Первый гол Кабрала
Второй гол Кабрала
Гол Бражко
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