Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией

Лорис Кариус стал знаменитым не совсем так, как рассчитывал.

Немецкий вратарь остается в памяти футбольных болельщиков тем человеком, который опозорился в киевском финале Лиги чемпионов в 2018 году.

Сам футболист после тех событий уступил место в воротах "Ливерпуля" Алиссону, несколько лет мотался по арендам, а сейчас просто продолжает числиться в команде Клоппа.

Правда, времени спортсмен зря не теряет, как минимум, в тренажерном зале.

Кариус шокировал фанатов публикацией в инстаграме, где заметно, что голкипер серьезно прибавил в мышечной массе.

В комментариях Лориса тут же сравнили с Терминатором и Суперменом.

Выглядит действительно впечатляюще.