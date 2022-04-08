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Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией

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Немца не узнать.

Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией

UA-Футбол
Новина українською

Лорис Кариус стал знаменитым не совсем так, как рассчитывал.

Немецкий вратарь остается в памяти футбольных болельщиков тем человеком, который опозорился в киевском финале Лиги чемпионов в 2018 году.

Сам футболист после тех событий уступил место в воротах "Ливерпуля" Алиссону, несколько лет мотался по арендам, а сейчас просто продолжает числиться в команде Клоппа.

Правда, времени спортсмен зря не теряет, как минимум, в тренажерном зале.

Кариус шокировал фанатов публикацией в инстаграме, где заметно, что голкипер серьезно прибавил в мышечной массе.

В комментариях Лориса тут же сравнили с Терминатором и Суперменом.

Выглядит действительно впечатляюще.

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В статье: Ливерпуль Лорис Кариус
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