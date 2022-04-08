Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
Немца не узнать.
Лорис Кариус стал знаменитым не совсем так, как рассчитывал.
Немецкий вратарь остается в памяти футбольных болельщиков тем человеком, который опозорился в киевском финале Лиги чемпионов в 2018 году.
Сам футболист после тех событий уступил место в воротах "Ливерпуля" Алиссону, несколько лет мотался по арендам, а сейчас просто продолжает числиться в команде Клоппа.
Правда, времени спортсмен зря не теряет, как минимум, в тренажерном зале.
Кариус шокировал фанатов публикацией в инстаграме, где заметно, что голкипер серьезно прибавил в мышечной массе.
В комментариях Лориса тут же сравнили с Терминатором и Суперменом.
Выглядит действительно впечатляюще.
Популярное сейчас
- Эмоциональный фон изменился. Подоляк - о продолжении переговоров после Бучи
- Новая атака россии на Украину будет еще более жестокой - Начштаба ВВС Британии
- Вылет Динамо U-19, Барселона и Аталанта без побед в Лиге Европы. Главные новости за 7 апреля
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
- Украинская красотка с ПЗРК стала звездой интернета
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины