Отсутствие позиции - тоже активная позиция. Коля Серга обратился к Регине и другим блогерам рф

Известный блогер и телеведущий Коля Серга, который сейчас находится в рядах ВСУ, записал обращение к своим соведущим по программе "Орел и Решка" Регине Тодоренко, Алине Астровской, Анастасии Ивлеевой и другим блогерам в рф, которые замалчивают о войне в Украине.

"Это война. Здесь нет полутонов. Ты или против, или за. Даже не высказанная позиция является позицией. Каждое наше действие или бездействие - приводит к результату.

У тебя, Регина, почти восемь миллионов подписчиков. Из них более половины - это жители россии. Это люди, которые доверяют тебе, возможно, даже больше, чем своим СМИ. И когда они видят твою реакцию на войну россии в Украине, где россия не является агрессором, где гибнет мирное население, но виновных нет, и вообще это событие не более серьезное, чем твой гардероб - они делают для себя выводы. Что никакого террора и геноцида со стороны россии нет. Ложная тревога. Можно возвращаться к своим делам.

Твое молчание - это твоя активная позиция.

Так же, как есть украинцы духом, но пока с красным паспортом - есть нутром россияне, но пока с синим", - сказал Серга в видеообращении.

Приводим обращение полностью.