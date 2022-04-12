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Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО

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Сильная композиция.

Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО

Alexandr Gusev/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Пока украинские певцы и музыканты берут в руки оружие и отправляются защищать свою страну на поле боя - женская часть эстрады помогает Украине в информационном поле.

Известные украинские рокеры THE HARDKISS опубликовали новый клип на песню "Як ти?".

Как заявила вокалистка Юлия Санина, доход с этой работы пойдет на благотворительность.

А сама песня отправляется прямиком на обогащение нашего культурного фонда.

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В статье: война с Россией
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