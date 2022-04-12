Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
Сильная композиция.
Alexandr Gusev/Pacific Press/LightRocket via Getty Images
Пока украинские певцы и музыканты берут в руки оружие и отправляются защищать свою страну на поле боя - женская часть эстрады помогает Украине в информационном поле.
Известные украинские рокеры THE HARDKISS опубликовали новый клип на песню "Як ти?".
Как заявила вокалистка Юлия Санина, доход с этой работы пойдет на благотворительность.
А сама песня отправляется прямиком на обогащение нашего культурного фонда.
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