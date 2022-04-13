Актер, известный по роли Рэя Донована, готовит борщ для украинцев в Польше
Для него это особенная история.
Известный американский актер Лиев Шрайбер также поддержал Украину в ее борьбе з фашизмом.
Актер, известный многим по роли Рэя Донована в одноименном сериале, сейчас находится в Польше, где уже второй день помогает готовить борщ для украинских беженцев в рамках благотворительной программы World Central Kitchen.
"Борщ для 1500 человек! World Central Kitchen продолжает оставаться неправительственной организацией, которая обслуживает и кормит тех, кто потерял почти все. Большое спасибо всем чрезвычайным волонтерам", - написал Лиев у себя в инстаграме.
Стоит отметить, что для актеры это еще и личная история.
Мать Лиева - еврейка, которая иммигрировала из Польши в Канаду, а дед по линии матери - из Украины.
Популярное сейчас
- Патрик с концами уехал на родину, Днепр-1 отпустил восьмерых. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- Глава Днепропетровской ОВА: То ли ракеты кривые, то ли, бл***, ветром их сносит, то ли карты советские
- Беседин помог. Легия - Динамо 1:3. Видео голов и обзор матча
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника