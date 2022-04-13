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Актер, известный по роли Рэя Донована, готовит борщ для украинцев в Польше

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Для него это особенная история.

Актер, известный по роли Рэя Донована, готовит борщ для украинцев в Польше

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Известный американский актер Лиев Шрайбер также поддержал Украину в ее борьбе з фашизмом.

Актер, известный многим по роли Рэя Донована в одноименном сериале, сейчас находится в Польше, где уже второй день помогает готовить борщ для украинских беженцев в рамках благотворительной программы World Central Kitchen.

"Борщ для 1500 человек! World Central Kitchen продолжает оставаться неправительственной организацией, которая обслуживает и кормит тех, кто потерял почти все. Большое спасибо всем чрезвычайным волонтерам", - написал Лиев у себя в инстаграме.

Стоит отметить, что для актеры это еще и личная история.

Мать Лиева - еврейка, которая иммигрировала из Польши в Канаду, а дед по линии матери - из Украины.

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В статье: война с Россией
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