Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
В копилку народного творчества.
instagram.com/thekolya
Вчера стало известно, что ракетный крейсер "Москва" все-таки совершил отрицательное всплытие и был повышен до статуса подводного корабля после попадания украинской ракеты "Нептун".
Конечно же, такое событие не обошли вниманием в сети.
Украинский телеведущий Коля Серга, находящийся в рядах ВСУ, записал видеообращение, в котором немного изменил стихотворение Лермонтова.
Получилось очень эффектно.
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15.04.2022 в 12:42
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