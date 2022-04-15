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Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих

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В копилку народного творчества.

Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих

instagram.com/thekolya

UA-Футбол
Новина українською

Вчера стало известно, что ракетный крейсер "Москва" все-таки совершил отрицательное всплытие и был повышен до статуса подводного корабля после попадания украинской ракеты "Нептун".

Конечно же, такое событие не обошли вниманием в сети.

Украинский телеведущий Коля Серга, находящийся в рядах ВСУ, записал видеообращение, в котором немного изменил стихотворение Лермонтова.

Получилось очень эффектно.

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В статье: война с Россией
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Extrim4ik (Extreme)
15.04.2022 в 12:42
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