Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих

Вчера стало известно, что ракетный крейсер "Москва" все-таки совершил отрицательное всплытие и был повышен до статуса подводного корабля после попадания украинской ракеты "Нептун".

Конечно же, такое событие не обошли вниманием в сети.

Украинский телеведущий Коля Серга, находящийся в рядах ВСУ, записал видеообращение, в котором немного изменил стихотворение Лермонтова.

Получилось очень эффектно.