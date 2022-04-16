Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
Пример для подражания.
twitter.com/WestHam
В четверг "Вест Хэм" оформил исторический выход в полуфинал Лиги Европы, пройдя по сумме двух матчей "Лион".
Крайне важным успех команды из Лондона является для капитана команды Марка Нобла, который задумывается о завершении карьеры.
Конечно же, яркое выступление на международной арене, может быть красивым финальным аккордом для игрока, который дебютировал в Премьер-Лиге еще в 2005-м году.
После игры интернет облетели два ярких фото.
На первом Нобл дает волю чувствам в раздевалке после финального свистка.
What it means. #MrWestHam pic.twitter.com/JfattYA0tk— West Ham United (@WestHam) April 14, 2022
На втором - сам Марк, занимающийся уборкой того бардака, который оставили товарищи по команде после празднования успеха в раздевалке французского клуба.
Says it all about this man.— West Ham United (@WestHam) April 15, 2022
Our ???????????????????????????? pic.twitter.com/S7fb6koZyv
"Наш капитан", - подписал фото официальный аккаунт "молотков".
Действительно - достойный человек.
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