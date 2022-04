Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке

В четверг "Вест Хэм" оформил исторический выход в полуфинал Лиги Европы, пройдя по сумме двух матчей "Лион".

Крайне важным успех команды из Лондона является для капитана команды Марка Нобла, который задумывается о завершении карьеры.

Конечно же, яркое выступление на международной арене, может быть красивым финальным аккордом для игрока, который дебютировал в Премьер-Лиге еще в 2005-м году.

После игры интернет облетели два ярких фото.

На первом Нобл дает волю чувствам в раздевалке после финального свистка.

На втором - сам Марк, занимающийся уборкой того бардака, который оставили товарищи по команде после празднования успеха в раздевалке французского клуба.

