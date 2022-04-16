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Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке

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Пример для подражания.

Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке

twitter.com/WestHam

UA-Футбол
Новина українською

В четверг "Вест Хэм" оформил исторический выход в полуфинал Лиги Европы, пройдя по сумме двух матчей "Лион".

Крайне важным успех команды из Лондона является для капитана команды Марка Нобла, который задумывается о завершении карьеры.

Конечно же, яркое выступление на международной арене, может быть красивым финальным аккордом для игрока, который дебютировал в Премьер-Лиге еще в 2005-м году.

После игры интернет облетели два ярких фото.

На первом Нобл дает волю чувствам в раздевалке после финального свистка.

На втором - сам Марк, занимающийся уборкой того бардака, который оставили товарищи по команде после празднования успеха в раздевалке французского клуба.

"Наш капитан", - подписал фото официальный аккаунт "молотков".

Действительно - достойный человек.

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В статье: Лига Европы Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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