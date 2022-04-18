Гражданин Швеции продал свою яхту и помог закупить скорые для Украины. ФОТО
Настоящий герой.
t.me/Pravda_Gerashchenko
В темные для Украины времена войны с фашистским оккупантом, приятно осознавать, что нам готовы помогать во всем мире.
Удивительную историю рассказали в городском совете Тростянца, Сумской области.
В город, который серьезно пострадал во время атаки врага, прибыла партия машин скорой помощи.
За рулем одной из них находился гражданин Швеции.
Мужчина продал свою парусную Яхту, чтобы помочь в сборе средств для закупки авто.
Также средства жертвовали шведские медики.
Общими усилиями удалось собрать нужную сумму и партия новеньких скорых уже помогает людям.
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