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Гражданин Швеции продал свою яхту и помог закупить скорые для Украины. ФОТО

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Настоящий герой.

Гражданин Швеции продал свою яхту и помог закупить скорые для Украины. ФОТО

t.me/Pravda_Gerashchenko

UA-Футбол
Новина українською

В темные для Украины времена войны с фашистским оккупантом, приятно осознавать, что нам готовы помогать во всем мире.

Удивительную историю рассказали в городском совете Тростянца, Сумской области.

В город, который серьезно пострадал во время атаки врага, прибыла партия машин скорой помощи.

За рулем одной из них находился гражданин Швеции.

Мужчина продал свою парусную Яхту, чтобы помочь в сборе средств для закупки авто.

Также средства жертвовали шведские медики.

Общими усилиями удалось собрать нужную сумму и партия новеньких скорых уже помогает людям.

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В статье: война с Россией
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