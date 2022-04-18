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Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО

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Козацькому роду нема переводу.

Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО

UA-Футбол
Новина українською

В темные для Украины времена важно понимать, что жизни не только заканчиваются, но и начинаются новые.

Вчера Ирина Морозюк объявила о том, что она во второй раз стала матерью.

Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО - изображение 1

"Не могла же я оставить этот мир и нашу прекрасную страну без еще одной красотки-украиночки!

Сегодня я стала матерью во второй раз.

На этот раз красотки-дочьки", - написала Ира в своем инстаграме.

Как заявила сама Ирина, для них с Николаем ее беременность была сюрпризом и они скрывали ее до последнего.

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В статье: Николай Морозюк Ирина Морозюк
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