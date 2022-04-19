Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
Ранее к группе были претензии.
instagram.com/diezelgreengrey
Гитарист знаменитой украинской рок-группы Green Gray Дизель (Андрей Яценко) вступил в батальон "Мрія".
Об этом он сообщил в своем инстаграме.
"Ясно одно: быстро все не закончится. А значит, нужны будут силы на ротацию наших парней, и сил понадобится немало! Вижу себя полезным с оружием в руках. Вчера подписал контракт с батальоном "Мрiя". Будем служить", - написал Дизель.
Стоит также отметить, что в прошлом году группа оказалась в центре скандала, когда вокалист Мурик негативно высказался о языковом законе.
Из-за этого было отменено выступление коллектива ко Дню Независимости, а самих музыкантов обвинили в пророссийских взглядах.
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