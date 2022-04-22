Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
Для него Украина - не чужая страна.
instagram.com/lievschreiber
Многие западные знаменитости занимают активную позицию и помогают народу Украины.
Дальше всех зашли актеры Шон Пенн и Лиев Шрайбер.
Пенн ранее
А Шрайбер сначала готовил борщ в Польше для беженцев, а теперь также приехал в "город льва".
Здесь актер активно занялся благотворительностью, помогая всем нуждающимся - от беженцев до девочки, которая была вынуждена бросить учебу из-за войны.
А в свободное время можно и просто отдохнуть прямо на улице.
Правда, ночует звезда Голливуда все-таки в отеле, где приходится пережидать воздушные тревоги.
"Бессонная ночь во Львове. Воздушная тревога срабатывала не менее трех раз. Находясь в подвале нашего отеля, я был так впечатлен тем, насколько оптимистичными и храбрыми казались люди, которых я там встречал. Столько историй, такие невероятно стойкие люди", - рассказал Лиев про свой новый опыт.
Напомним, Шрайбер имеет украинские корни - дед актера по метеринской линии родом именно из Украины.
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