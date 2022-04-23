Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО
А также поддержал украинцев.
instagram.com/teddysphotos
Еще в ноябре суперпопулярный певец Эд Ширан опубликовал в своем инстаграме пост, в котором рассказал о съемках нового видео в Киеве.
"Спасибо, что приняли нас в Киеве. Три ночные сьемки в вашем прекрасном городе. Украина невероятная", - написал тогда музыкант.
Однако, само видео увидело свет только сейчас, при совершенно иных обстоятельствах, когда Украина ведет войну за свою независимость.
"Это видео было снято в городе Киеве, Украина, до проищошедшего разрушительного акта насилия. Украина - гордая и стойкая страна. Я счастлив, что имел шанс записать свое видео здесь. Я остаюсь с Украиной и передаю все роялти от этого видео в Фонд помощи украинским беженцам", - гласит дисклеймер перед видео.
Стоит посмотреть и добавить свой просмотр в монетизацию этого видео.
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